Ирина Винер не ответила, почему ушла с поста тренера сборной России

Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике 12 февраля. Она возглавляла национальную команду с 2001 года. При этом в беседе с журналистами Винер отказалась говорить о причинах отставки. Чем запомнится великий тренер – в материале Москвы 24.

"Это моя жизнь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила о своем уходе с поста утром 12 февраля. Она рассказала журналистам, что теперь собирается передавать "накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд".





Ирина Винер экс-главный тренер сборной России по художественной гимнастике Художественная гимнастика – это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России.

В то же время Винер в разговоре с News.ru отказалась отвечать на вопрос о причинах своего решения.

"Я занята, без комментариев", – коротко ответила тренер.



Ирина Винер начала работать на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике в 2001 году. В числе ее учениц – олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева. В целом же сборная России под руководством Винер побеждала в командных соревнованиях на четырех Играх подряд – в 2004, 2008, 2012 и 2016-м годах. Лишь на Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии коронавируса состоялась летом 2021-го, наши гимнастки взяли серебро. Кроме того, в 2008-м Винер стала президентом Федерации художественной гимнастики, однако в 2024-м при объединении всех гимнастических федераций в одну она покинула свой пост.



Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подтвердил журналистам, что заявление Винер удовлетворено. Политик назвал ее уникальным тренером, "создавшим школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир".

"Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Покинуть пост – это ее решение, которое мы уважаем", – сказано в заявлении Дегтярева.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров также поблагодарил Ирину Винер за работу и отметил, что многие ее ученики уже стали успешными тренерами.

"Душа гимнастики"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с РИА Новости связала уход Ирины Винер с желанием дать дорогу молодым.

"Ирина Александровна точно не сможет сидеть дома, это явно не про нее. Я уверена, что она всегда будет находиться рядом с молодыми тренерами сборной России и будет им помогать. Я вообще не верю, что Ирина Александровна уйдет из спортивного зала, это просто невозможно", – поделилась Журова.

Об отставке Винер высказались и ее коллеги из других видов спорта. В частности, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с News.ru выразила сожаление в связи с этим событием.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Это прямо очень жаль. Да что говорить, что оценивать ее вклад, замены нет и не будет. Человек, который был душой гимнастики, профессор, академик гимнастики. Таких людей нет.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, в свою очередь, назвала Ирину Винер "умной женщиной, талантливым тренером и классным стратегом".

"К сожалению, наше поколение постепенно заканчивает свою работу. Теперь пусть молодые продолжают эту работу. Дай бог, чтобы у них все получалось", – сказала Покровская "Матч ТВ".

"Жалость – удел слабых"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ирина Винер запомнится спортивному миру не только бесчисленными победами, но и своей бескомпромиссностью. Одним из самых громких скандалов стало ее отстранение Международной федерацией гимнастики (FIG) весной 2023 года (запрет на участие в любом качестве в соревнованиях и мероприятиях FIG) в том числе за публичную критику судейства на Олимпиаде в Токио. На тех Играх сборная России впервые за долгое время не выиграла ни одного золота, а награду высшей пробы в индивидуальных соревнованиях получила уронившая ленту израильтянка Линой Ашрам.





Ирина Винер главный тренер сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде – полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у кого есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили.

При этом Ирина Винер была жесткой не только по отношению к судьям, но и к своим подопечным. В Сети можно найти видео с чемпионата мира в Японии в 1996 году, когда тренер при журналистах отчитывает на тот момент 13-летнюю Алину Кабаеву за несоблюдение диеты.

"Так не может быть, ты квадратная! <…> Ты не упивайся тем, что тебя снимают. Тебя сегодня снимают, а завтра..." – говорила Винер будущей олимпийской чемпионке.

Тем не менее, спустя много лет, Кабаева в одном из интервью назвала тренера "своей семьей" и поблагодарила за то, что сделала из нее "великую спортсменку".



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В то же время скандал вызвали попавшие в документальный фильм "За гранью" слова Винер в адрес Маргариты Мамун во время тренировки перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро. После просмотра картины одно из финских изданий выпустило статью о том, как местные жители ужаснулись от увиденных кадров.

"Запомни, ты представляешь Россию, а не себя! Люди возлагают на тебя огромные надежды, а ты только трясешься," – разносила тренер подопечную, которая на тех Играх в итоге взяла золото.

В целом же на вопрос, может ли ученица разжалобить ее слезой, Винер отвечала ТАСС: "Без шансов!"





Ирина Винер экс-главный тренер сборной России по художественной гимнастике Жалость – удел слабых. Плакать можно только на высшей ступени пьедестала почета, вспоминая нелегкий путь, который пришлось преодолеть на пути к победе. В остальных случаях это признак малодушия.

Также в одном из интервью Винер призналась, что подопечные часто называют ее "не второй, а первой мамой". А дети, по ее словам, не "утомляют, а вдохновляют".