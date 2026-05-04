"АвтоВАЗ" отправил своих сотрудников в корпоративный отпуск до 13 мая

Концерн "АвтоВАЗ" отправил своих сотрудников в корпоративный отпуск с 4 по 13 мая. Об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев в беседе с "Интерфаксом".

Еще часть работников, не задействованных в модернизации оборудования, обеспечении текущей работы завода и новых проектах, уйдет в простой в период с 14 по 15 мая с сохранением зарплаты, добавил он.

Как ранее уточнялось, в период майских праздников и корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" выделит более 530 миллионов рублей на приобретение нового оборудования для запуска производства Lada Azimut, выпуск которого запланирован на третий квартал 2026 года, модернизацию линии сборки семейства Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание ключевых мощностей и производственных систем.

Все работы планируется завершить к 18 мая. При этом с 14-го числа стартует поэтапный запуск линий, которые не участвуют в текущей модернизации и были приостановлены на время корпоративного отдыха.

Вместе с тем "АвтоВАЗ" скорректировал график корпоративных отпусков, переместив дни с 29–30 декабря на 12–13 мая, что позволило компании продлить общероссийские майские каникулы на семь дней.

Ранее сообщалось, что ПАО "КАМАЗ" рассматривает вариант внедрения на производстве 4-дневного графика с 1 июня 2026 года. Такое решение может быть принято на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России.

Решение о сокращении рабочего времени и производственного плана, в случае его одобрения, не коснется подразделений, имеющих непрерывное производство. При этом компания пообещала выполнить перед трудовым коллективом все социальные обязательства.