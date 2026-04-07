Новости

Новости

07 апреля, 10:11

Транспорт

В Санкт-Петербурге перезапустят все автозаводы ушедших иностранных компаний

Фото: Москва 24/Игорь Иванко​

Перезапустить производство на всех автомобильных заводах в Санкт-Петербурге, оставленных иностранными компаниями, планируется в текущем году. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, ранее уже перезапустили "Автозавод Санкт-Петербург" на бывшем предприятии Nissan и "Автозавод АГР" на бывшем заводе Hyundai. В 2026 году, в частности, планируется возобновить деятельность на бывшей площадке Toyota в Шушарах.

"Потенциал города в автопроме в полной мере востребован страной. Вместе с правительством России мы последовательно перезапускаем производства на всех площадках, оставленных иностранными производителями", – напомнил губернатор.

Ранее в Совфеде России перечислили условия, по которым зарубежные автопроизводители смогут работать в стране в случае их возвращения. В числе пунктов – деятельность только в рамках совместного предприятия с российским контролем.

Также вся интеллектуальная деятельность, конструкторская документация и иные разработки будут принадлежать СП.

