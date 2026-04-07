Повышенный скоростной режим введут на ряде участков трасс М-4 и М-11 с 13 апреля

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Повышенный скоростной режим введут с 13 апреля на некоторых участках трасс М-4 "Дон" и М-11 "Нева". Об этом сообщает пресс-служба "Автодора".

Эта мера затронет легковые и грузовые машины, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны.

На участке трассы М-4 "Дон" с 297-го по 322-й километр водители могут разгоняться до 110 километров в час, а на М-11 "Нева" на отрезке от 59-го километра в Подмосковье до Санкт-Петербурга – до 130 километров в час. Аналогичная скорость будет разрешена на участке М-4 "Дон" с 517-го по 544-й километр, который проходит в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка.

В госкомпании объяснили, что приняли решение отменить ограничения, которые действовали зимой, по причине наступления благоприятных погодных условий, а также для обеспечения комфортного движения. При этом скоростной режим повышается каждый год в весенне-летний период при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что оснований для увеличения максимально разрешенной скорости на платных дорогах в настоящий момент нет. Он объяснил, что с нештрафуемым порогом скорости в 20 километров разрешенные 130 километров в час "превращаются" в 150, которых более чем достаточно.

Однако ведомство рассматривает возможность поднятия лимита на тех трассах, где он сейчас ниже. Речь идет, например, о "Тавриде", на которой максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час. Кроме того, будет рассмотрена возможность повышения скорости на некоторых участках до 110–120 километров в час.

