Минтранс не увидел оснований для увеличения скоростного лимита на платных трассах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оснований для увеличения максимально разрешенной скорости на платных дорогах в настоящий момент нет, заявил ТАСС глава Минтранса России Андрей Никитин.

Он объяснил, что с нештрафуемым порогом скорости в 20 километров разрешенные 130 километров в час "превращаются" в 150, которых более чем достаточно.

Однако ведомство рассматривает возможность поднятия лимита на тех трассах, где он сейчас ниже. Речь идет, например, о "Тавриде", на которой максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час.

"И мы будем рассматривать возможность повышения скорости на некоторых участках до 110–120 километров в час. Объективно это возможно", – заключил Никитин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин указал на недоступность длинных денег для развития платных дорог в России. По его словам, новые маршруты платных магистралей постоянно прорабатываются. Например, проект Юго-Восточной хорды, которая от Санкт-Петербурга дойдет до побережья Азово-Черноморского бассейна.

Также имеются возможности для дополнительного расширения трасс. Количество высокоскоростных дорог в стране вырастет, как только финансовая составляющая будет позволять.

