Bloomberg: США окончательно вышли из ВОЗ, не выплатив долг на 260 млн долларов

Фото: depositphotos/eabff

Соединенные Штаты завершили процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон не выплатил долг на 260 миллионов долларов, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным зарубежного агентства, обсуждение по данному вопросу Всемирная ассамблея здравоохранения проведет в мае этого года.

В январе 2025 года Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Он сослался на данные, согласно которым во время его первого президентского срока взносы страны составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек.

При этом, указал глава Белого дома, Китай платил около 39 миллионов долларов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.