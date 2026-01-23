Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 09:45

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: США окончательно вышли из ВОЗ, не выплатив долг на 260 млн долларов

США окончательно вышли из ВОЗ, не выплатив долг на 260 млн долларов

Фото: depositphotos/eabff

Соединенные Штаты завершили процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон не выплатил долг на 260 миллионов долларов, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным зарубежного агентства, обсуждение по данному вопросу Всемирная ассамблея здравоохранения проведет в мае этого года.

В январе 2025 года Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Он сослался на данные, согласно которым во время его первого президентского срока взносы страны составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек.

При этом, указал глава Белого дома, Китай платил около 39 миллионов долларов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика