Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трансляция из Овального кабинета велась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп привел данные, по которым во время его первого президентского срока взносы США в ВОЗ составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек. При этом, указал глава Белого дома, Китай платил около 39 миллионов долларов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.

Американский лидер счет такую статистику несправедливой, однако сразу добавил, что это не стало причиной выхода страны из ВОЗ.

Ранее Трамп подписал указ о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату. Штаты уже выходили из данного соглашения в ноябре 2019 года – во время первого президентства Трампа. После вступления в должность следующего лидера страны Джо Байдена США вновь присоединились к договору в феврале 2021 года.

Трамп 20 января принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации, вступив в должность 47-го американского президента. Республиканец произнес традиционные слова присяги, держа при этом руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.