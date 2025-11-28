Трамп заявил, что запретит миграцию в США из стран третьего мира

Фото: depositphotos/eabff

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что приостановит на неопределенный срок миграцию в США людей из стран третьего мира.

По его словам, он сделает это, чтобы система США могла "полностью освободиться". Американский лидер также указал, что отменит все "миллионы нелегальных разрешений" на въезд, которые выдал экс-президент США Джо Байден.

"Вышлю всех, кто не является чистой прибылью для Соединенных Штатов или не способен любить нашу страну, отменю все федеральные льготы и субсидии для неграждан нашей страны", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, глава государства заявил, что лишит гражданства мигрантов, подрывающих внутренний порядок, а также депортирует иностранных граждан, которые могут являться угрозой безопасности или "несовместимы с западной цивилизацией".

26 ноября в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии. Вскоре полиция задержала подозреваемого. Известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице.

Трамп заявил, что злоумышленник понесет суровое наказание за свое преступление. По его данным, стрелок прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года.

Глава государства подчеркнул, что власти не станут терпеть атаки со стороны тех, кто приехал в страну нелегально. В связи с этим он потребовал провести проверку каждого афганца, прибывшего в США при Байдене.

