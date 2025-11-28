Форма поиска по сайту

28 ноября, 05:22

Трамп пообещал выдворить из США всех, кто попал в страну ради убежища

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается выдворить из страны всех, кто попал в Штаты ради убежища. Об этом он сообщил журналистам.

"Когда дело идет об убежище, когда они прилетают, то очень трудно их выдворить, как бы вы ни хотели это сделать, очень трудно их выдворить. Однако мы собираемся выдворить их всех", – цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее лидер США заявил, что основным приоритетом Соединенных Штатов в вопросах национальной безопасности является полный контроль над мигрантами. По словам Трампа, на данный момент США имеют самую защищенную границу за всю свою историю.

В ноябре Госдепартаментом США были утверждены рекомендации для американских консульств по выдаче виз, согласно которым во въезде может быть отказано людям с диабетом, ожирением и некоторыми другими заболеваниями.

