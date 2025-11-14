Людям с диабетом и ожирением могут отказать в выдаче визы в США

Фото: depositphotos/artoleshko

Госдепартаментом США были утверждены рекомендации для американских консульств по выдаче виз, согласно которым во въезде может быть отказано людям с диабетом, ожирением и некоторыми другими заболеваниями. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Она напомнила, что на протяжении века политика Госдепартамента включала право отказывать в выдаче визы людям, которые могли бы создать трудности налогоплательщикам. Речь идет о лицах, которые хотели бы получить государственную медицинскую помощь в стране.

Келли отметила, что сейчас администрация американского лидера Дональда Трампа начала реализовывать эту политику в полной мере.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт, в свою очередь, подчеркнул, что администрация Трампа выступает за интересы граждан. В связи с этим политика ведомства должна быть направлена на то, чтобы иностранцы не увеличивали расходы бюджета США.

Ранее администрация Трампа разработала план по депортации 200 тысяч граждан Украины, которые проживают в США. По информации журналистов, речь шла и о других мигрантах, например о 500 тысячах граждан Гаити. Также отмечалось, что те, кто покинет США сам, получат по тысяче долларов.

