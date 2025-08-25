Трамп: США больше не хотят тратить деньги на Украину

Фото: depositphotos/eabff

Соединенные Штаты прекратили финансирование Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Life.ru.

Политик подчеркнул, что теперь Вашингтон не теряет никаких денег.

"Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону. –Прим. ред.) до 5%", – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп выразил сомнения в целевом использовании Украиной военной помощи, предоставленной администрацией его предшественника Джо Байдена. Как заявил американский лидер в ходе встречи с законодателями в Белом доме, Украина могла потратить не все выделенные 350 миллиардов долларов на закупку вооружений.

Кроме того, президент США обозначил новый подход к военной помощи Киеву. По его словам, европейские страны в будущем будут самостоятельно закупать американское вооружение для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).