Трамп заявил, что Украина вряд ли потратила переданные деньги на оружие

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Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в целевом использовании Украиной военной помощи, предоставленной администрацией его предшественника Джо Байдена. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как заявил американский лидер в ходе встречи с законодателями в Белом доме, Украина могла потратить не все выделенные 350 миллиардов долларов на закупку вооружений.

"Предполагалось, что они будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику", – отметил Трамп, добавив, что когда-нибудь об этом захотят "разузнать".

Кроме того, президент США обозначил новый подход к военной помощи Киеву. По его словам, европейские страны в будущем будут самостоятельно закупать американское вооружение для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В середине июля Трамп заявил о поставке 17 комплексов ПВО Patriot для Украины. По его словам, полная стоимость этого оружия будет возмещена Вашингтону со стороны НАТО.

Позже стало известно, что поставками занимается Германия. При этом министр обороны ФРГ Борис Писториус порекомендовал странам Европы "открыть свои кошельки".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Евросоюз не передал Киеву обещанную помощь. По его словам, ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов евро для Украины, однако украинская сторона "не видит результата".