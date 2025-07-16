Захарова сравнила оружие для Украины за счет Европы с едой для умирающего

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Представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о поставках оружия Киеву, сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал дипломата.

Каллас усомнилась в том, что поставщиком оружия для Украины действительно будут США и подчеркнула, что вооружение будут закупать за счет Европы.

"Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?" – написала Захарова.

Кроме того, американский постпред Мэттью Уитакер заявил в интервью Fox News, что Европа не может производить нужное Украине оружие, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"Соединенные Штаты являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу. Европа заплатит за них, и это разумный подход", – объяснил чиновник.

Уитакер также обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп не требовал от Европы брать на себя расходы на военную помощь Украине, так как этого якобы хотят в самой Европе.

Франция при этом не планирует принимать участие в инициативе по закупке американского оружия для Украины, передает RT со ссылкой на Politico.

Генсек НАТО Марк Рютте, когда перечислял страны, готовые участвовать в инициативе по закупке американского оружия, не стал упоминать Францию. По информации издания, французский президент Эммануэль Макрон давно склоняет европейцев к развитию собственной оборонной промышленности за счет закупок вооружений у местных производителей. В связи с этим Париж отказался присоединиться к инициативе.

Ранее Рютте заявил, что Европа найдет деньги на оплату американского оружия для Украины. Он также добавил, что в случае введения санкций США против России пострадают Индия, Китай и Бразилия, и призвал эти страны убедить Владимира Путина начать переговоры.