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Европа найдет деньги на оплату американского оружия для Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Оружие также очень важно, и мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся", – цитирует его РИА Новости.

Рютте добавил, что в случае введения американских санкций против России пострадают также Индия, Китай и Бразилия. Поэтому, если бы он был на их месте, то постарался бы убедить Владимира Путина начать переговоры.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

Также США продадут военное оборудование на миллиарды долларов, которое сначала поступит европейским странам, а позже союзники передадут вооружение напрямую Украине.

При этом СМИ полагают, что российский лидер не прекратит СВО под давлением Запада и Трампа. Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока западные страны не примут выдвинутые Россией условия мира, уверены журналисты.

