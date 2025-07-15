МО ФРГ: поставка Украине систем Patriot займет месяцы после соглашения с США

Фото: 123RF/gcalin

Поставка украинским войскам систем Patriot после достижения соглашения с США об их закупке займет месяцы. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

"Система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро", – приводит слова Писториуса РИА Новости.

Он также рассказал, что стороны пока не будут разглашать количество поставляемых систем, так как обсуждения в этом направлении еще продолжаются. При этом стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в один миллиард долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта.

Глава Белого дома также отмечал, что одна страна собирается отправить на Украину 17 комплексов Patriot, поскольку они ей не нужны. Всего же объем военной помощи, которая будет направлена Киеву через НАТО, должен составить миллиарды долларов.

В Кремле исходят из того, что США ранее уже поставляли Украине вооружение и продолжают делать это сейчас. При этом если до этого в Вашингтоне много говорили о дороговизне вооружения, то теперь поставки "будут оплачивать со стороны Европы".