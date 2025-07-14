Трамп: США введут пошлины, если через 50 дней не получится достичь сделки по Украине

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США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки относительно украинского конфликта. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава Белого дома отметил, что Штаты остаются "очень недовольны" позицией России.

"Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад", – приводит слова американского президента ТАСС.

При этом Трамп выразил надежду, что до применения новых санкций США против РФ дело вообще не дойдет. По его словам, Москва и Киев смогут сделать шаги к урегулированию украинского конфликта.

Также американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, новый санкционный пакет против России и ее партнеров, предполагающий введение пошлин в размере 500% является бессмысленным.

"Думаю, что 500%, знаете, это немного бессмысленно, так как после определенного момента это теряет значение. <...> Пошлины в 100% будут играть ту же функцию", – заметил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что Штаты и Евросоюз смогли договориться о сделке по пошлинам. По его словам, США остаются открытыми к диалогу и переговорам, в том числе с европейскими партнерами.

Кроме того, Трамп рассказал, что координацией поставок американского вооружения на Украину будет заниматься НАТО совместно с американским постпредом при альянсе Мэтью Уитэкером.

"Будет поставляться все, (системы. – Прим. ред.) Patriot, полный комплект с батареями. Некоторые будут отправлены очень скоро в течение нескольких дней", – отметил американский лидер.

Также, по его словам, одна страна собирается отправить на Украину 17 комплексов Patriot, поскольку они ей не нужны. Всего же объем военной помощи, которая будет направлена Киеву через НАТО, должен составить миллиарды долларов, подчеркнул Трамп.

"Цель этого заявления в том, чтобы сказать: у нас заключена очень крупная сделка. На миллиарды долларов военное оборудование будет закуплено у США, поступит НАТО и другим союзникам и быстро окажется на поле боя", – заключил президент Соединенных Штатов.

Ранее СМИ утверждали, что Владимир Путин проигнорирует давление со стороны Трампа и не откажется от ключевых целей СВО. По мнению журналистов, из-за превосходства российской армии на поле боя у руководства РФ есть уверенность в том, что украинская оборона в ближайшие месяцы может рухнуть. В связи с этим Москва не видит возможности для прекращения боевых действий без существенных уступок со стороны Киева.