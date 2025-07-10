Песков заявил, что РФ ждет от Киева сигналов о выходе на новый раунд переговоров

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Россия ждет от Украины сигналов, которые бы указывали на ее готовность или неготовность к возобновлению прямых переговоров между странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом на вопрос журналистов о том, застопорился ли процесс, он ответил отрицательно. Однако представитель Кремля подчеркнул, что из-за отсутствия каких-либо сигналов спецоперация продолжается, а ситуация на фронте меняется каждый день.

"Но мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительнее было бы достижение тех целей, которые стоят перед нами, мирными и дипломатическими средствами", – напомнил Песков.

Немногим ранее пресс-секретарь российского лидера указывал на отсутствие проблем в процессе согласования нового раунда российско-украинских переговоров. Он отмечал, что стороны продолжают работать над этим, а также ждут предложений по срокам будущих встреч.

Тем не менее динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона, уточнял Песков, вновь напоминая, что позиция РФ в вопросе урегулирования конфликта "хорошо известна".

Ожидается, что в ходе третьей встречи Москва и Киев должны обсудить свои меморандумы. По словам Владимира Путина, это два абсолютно противоположных документа.