03 июля, 13:13Политика
Песков заявил об отсутствии проблем в согласовании переговоров РФ и Украины
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии проблем в процессе согласования нового раунда российско-украинских переговоров.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва и Киев продолжают работать над этим, а также ждут предложений по срокам будущих переговоров.
При этом динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона, указывал ранее Песков. Он также напоминал, что позиция российской стороны в вопросе урегулирования конфликта "хорошо известна".
В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что в ходе третьей встречи Москва и Киев должны обсудить свои меморандумы. По словам президента, это два абсолютно противоположных документа.
Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Киевом