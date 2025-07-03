Песков заявил об отсутствии проблем в согласовании переговоров РФ и Украины

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии проблем в процессе согласования нового раунда российско-украинских переговоров.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва и Киев продолжают работать над этим, а также ждут предложений по срокам будущих переговоров.

При этом динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона, указывал ранее Песков. Он также напоминал, что позиция российской стороны в вопросе урегулирования конфликта "хорошо известна".

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что в ходе третьей встречи Москва и Киев должны обсудить свои меморандумы. По словам президента, это два абсолютно противоположных документа.