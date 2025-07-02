Bloomberg: Макрон сообщил Зеленскому о неизменной позиции Путина по Украине

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После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому, что позиция российского лидера по конфликту неизменна. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Макрон решил проинформировать Зеленского о прошедших переговорах с Путиным. Как указал источник агентства, французский лидер передал президенту Украины, что Путин якобы "продолжает отвергать прекращение огня".



Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. Президент России напомнил французскому коллеге, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. Он также подчеркнул, что украинский конфликт стал следствием политики западных стран, которые игнорировали российские интересы.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они выступили за урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами и указали на необходимость разрешения иных противоречий в регионе.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала страны НАТО и Евросоюза прокомментировать телефонный разговор. По мнению дипломата, им стоит рассказать, были ли согласованы действия Парижа с НАТО и ЕС и предупреждал ли Макрон об этой беседе заранее.

