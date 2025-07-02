Захарова предложила НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

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Страны НАТО и Евросоюза (ЕС) должны прокомментировать телефонный разговор Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат обратила внимание, что ранее на саммитах лидеры европейских стран обсуждали санкции и сдерживания, направленные на Россию. Однако в настоящий момент, подчеркнула Захарова, они могли бы высказать свое мнение относительно звонка Макрона Путину. Им стоит рассказать, были ли согласованы действия Парижа с НАТО и ЕС и предупреждал ли он заранее об этой беседе.

"Пусть они обо всем этом расскажут. Сегодня день вопросов к странам НАТО и Евросоюза. Пусть они порассуждают", – подчеркнула представитель ведомства.

Также Захарова призвала посольство Франции в РФ не только отреагировать на данный звонок, но и объяснить, почему он состоялся сейчас, а не раньше.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся вечером 1 июля. Российский лидер напомнил французскому коллеге, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. Также он отметил, что украинский конфликт стал следствием политики стран Запада, которые игнорировали интересы РФ.

Помимо этого, главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они высказались за урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами и указали на необходимость разрешения иных противоречий в регионе. Кроме того, Макрон настоял на продолжении контактов с Путиным.