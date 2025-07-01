Путин напомнил Макрону, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм

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Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном напомнил, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. Содержание беседы лидеров двух стран передает пресс-служба Кремля.

Украинский конфликт, по словам Путина, стал следствием политики Запада, игнорировавшего интересы России. При этом западные страны потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь затягивают боевые действий, питая Украину различными современными вооружениями.

В это же время Путин подтвердил принципиальный подход к возможным договоренностям о мире, которые должны быть не только комплексными, но и долгосрочными. Кроме того, возможное соглашение должно предусматривать устранение первопричин кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

Также президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, высказавшись за урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана и разрешение других противоречий в регионе, опираясь сугубо на политико-дипломатические методы. При этом была подчеркнута важность уважения прав Тегерана на развитие мирной ядерной программы.

"Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций", – указали в Кремле.

Путин и Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совбеза ООН в поддержании мира и безопасности, а также в сохранении режима ядерного нераспространения. В Кремле резюмировали, что разговор президентов носил содержательный характер.

По данным ТАСС, лидеры двух стран поговорили по телефону впервые за почти 3 года. Последний раз беседа между Путиным и Макроном состоялась 11 сентября 2022 года. Тогда Москва и Париж обсуждали вопросы вокруг Запорожской АЭС, обстрелы Донбасса со стороны Украины, а также перспективы зерновой сделки, которая провалилась из-за политики стран Запада.

Серия телефонных переговоров между лидерами России и Франции прервалась после того, как Макрон нарушил конфиденциальность одного из них и привлек журналистов. Путин объяснял, что его коллега не предупредил о том, что в беседе будут посторонние.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва открыта к справедливому урегулированию украинского конфликта, но не готова к жульническим подходам, к которым подталкивает Европа. Министр отмечал, что Киев должен гарантировать все права русских и русскоязычных жителей.

При этом Турция рассчитывает, что Россия и Украина в очень скором времени обнародуют дату третьего раунда прямых переговоров в Стамбуле. По данным СМИ, Анкара готова принять переговоры на самом высоком государственном уровне.

