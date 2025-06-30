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30 июня, 06:59

Политика

Турция рассчитывает на скорое объявление даты переговоров РФ и Украины

Фото: 123RF/Tonygers

Турция рассчитывает, что Россия и Украина в очень скором времени обнародуют дату третьего раунда переговоров в Стамбуле. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий дипломатический источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что Турция проявляет готовность вскоре принять переговоры между двумя сторонами. Эта готовность выражена на самом высоком государственном уровне.

Также в материале отмечается, что ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о проведении встреч с российской и украинской делегациями. По словам дипломата, у обеих сторон "есть воля для третьего раунда переговоров".

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что динамика переговорного процесса по Украине во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества США. По его словам, Россия надеется, что сроки третьего раунда прямых российско-украинских переговоров станут известны уже в самое ближайшее время.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к справедливому урегулированию украинского конфликта, однако она не готова к жульническим подходам, к которым подталкивает Европа киевский режим.

Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Киевом

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политиказа рубежом

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