Захарова: Стамбул остается площадкой для переговоров между РФ и Украиной

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Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса", – отметила дипломат.

По ее словам, сроки следующего раунда прямых переговоров определяются главами делегаций – помощником президента России Владимиром Мединским и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

Москва предлагала Киеву провести встречу после 22 июня. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры является единственным вариантом, который еще может спасти Украину от "полной катастрофы".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что дату новых переговоров можно будет определять после завершения выполнения стамбульских договоренностей гуманитарного направления. Процесс уже подходит к концу, говорил он.