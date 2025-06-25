Песков: дату новых переговоров с Киевом определят после выполнения достигнутых соглашений

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Дату новых переговоров Москвы и Киева можно будет определять после завершения выполнения стамбульских договоренностей гуманитарного направления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что выполнение достигнутых ранее соглашений уже подходит к концу.

В рамках второго раунда переговоров в Стамбуле Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Кроме того, делегаты решили провести обмен тяжелобольными и тяжелоранеными пленными по принципу "всех на всех", а также пленными, возраст которых не превышает 25 лет.

Первый обмен телами состоялся 11 июня. Тогда РФ получила 27 тел российских бойцов, а Украина – 1 212. 16 июня Москва передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат. Украина передала России в ответ 78 тел погибших бойцов российской армии.

Обмен военнопленными начался 9 июня. В этот день в Россию прибыла первая группа военных, вторая вернулась на следующий день. Третья группа солдат была возвращена из украинского плена 14 июня, четвертая – 19 июня и пятая – 20-го.