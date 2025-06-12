12 июня, 19:13Политика
Третья группа возвращенных из украинского плена военных прибыла в Подмосковье
Фото: РИА Новости/пресс-служба минобороны РФ
Третья группа российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена военных, прибыла в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
Обмен пленными с Украиной состоялся 12 июня в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями. Взамен Киеву было передано аналогичное число украинских военнопленных.
Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Украине территории 9 июня.
Такой же обмен прошел 10 июня. Один из освобожденных из плена бойцов заявил, что сильно волнуется, однако рад оказаться на "своей земле". Он подчеркнул, что все испытания остались позади.
Третья группа российских военных вернулась из украинского плена