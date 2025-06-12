Третья группа возвращенных из украинского плена военных прибыла в Подмосковье

Фото: РИА Новости/пресс-служба минобороны РФ

Третья группа российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена военных, прибыла в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Обмен пленными с Украиной состоялся 12 июня в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями. Взамен Киеву было передано аналогичное число украинских военнопленных.

Первая группа российских военных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Украине территории 9 июня.

Такой же обмен прошел 10 июня. Один из освобожденных из плена бойцов заявил, что сильно волнуется, однако рад оказаться на "своей земле". Он подчеркнул, что все испытания остались позади.