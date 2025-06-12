Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 14:35

Политика

Россия и Украина обменялись пленными

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями вернула из плена группу российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Взамен Украине было передано аналогичное число украинских военнопленных. Освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – добавили в оборонном ведомстве.

Первая группа российских пленных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории 9 июня. Также аналогичный обмен состоялся 10 июня.

Один из вернувшихся из плена рассказал, что испытывает непередаваемые ощущения и хочет скорее забыть прошлое и начать жить по-новому. Также военный поблагодарил Владимира Путина и Минобороны за то, что вызволили его из украинского плена.

В Подмосковье доставили вторую группу освобожденных российских бойцов

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика