12 июня, 14:35Политика
Россия и Украина обменялись пленными
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Россия в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями вернула из плена группу российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Взамен Украине было передано аналогичное число украинских военнопленных. Освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – добавили в оборонном ведомстве.
Первая группа российских пленных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории 9 июня. Также аналогичный обмен состоялся 10 июня.
Один из вернувшихся из плена рассказал, что испытывает непередаваемые ощущения и хочет скорее забыть прошлое и начать жить по-новому. Также военный поблагодарил Владимира Путина и Минобороны за то, что вызволили его из украинского плена.
В Подмосковье доставили вторую группу освобожденных российских бойцов