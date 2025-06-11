Опубликованы кадры передачи Украине тел солдат ВСУ

Фото: ТАСС

В Сети появились кадры передачи украинской стороне 1 212 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). На опубликованном ролике видно, как специалисты в белых костюмах и респираторных масках готовят к переносу пакеты с погибшими украинскими военнослужащими из грузовика.



Делегации РФ и Украины договорились во время второго раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 2 июня, обменяться тяжелобольными и тяжелоранеными пленными по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Однако к 6 июня переговорщики Киева не приехали на место обмена. Украинская сторона приняла решение перенести выдачу тел погибших военнослужащих.

Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной. После этого Москва и Киев провели первый обмен военнопленными.

9 июня в РФ вернулась первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет. На следующий день – вторая группа солдат. Взамен Украине было передано аналогичное количество военных.

11 июня Россия и Украина приступили к обмену телами военнослужащих. Москва получила 27 тел российских бойцов. Работа в этом направлении продолжится и в четверг, 12 июня, стороны начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными.

