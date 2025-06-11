Захарова заявила, что Украина отказалась забирать тела бойцов ВСУ

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Украина прямо и категорически отказалась принимать тела погибших военнослужащих ВСУ, несмотря на достигнутые договоренности. Об этом в интервью радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, власти Киева не предложили никаких альтернатив, таких как поэтапная передача тел, отсрочка или идентификация останков.

"То, что они не забирают тела своих собственных воинов, я считаю, что это самое страшное доказательство их неонацистской расчеловеченной сути", – сказала Захарова.

Киев 7 июня на неопределенный срок перенес выдачу тел погибших военнослужащих, о которых ранее делегации России и Украины договорились в Стамбуле. Как заявлял глава российской группы на переговорах с Украиной Владимир Мединский, украинские переговорщики не прибыли на место обмена.

В МИД РФ также отметили, что Украина пошла на не поддающуюся логике подлость, отказавшись забрать тела военнослужащих ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что объяснения Украины по поводу несостоявшегося обмена вряд ли можно счесть правдоподобными.

При этом, по словам политика, на данный момент РФ не планирует прибегать к помощи международных организаций для отправки тел украинских военных. Трейлеры с телами погибших уже несколько дней стоят на границе для передачи их Украине, добавил Песков.