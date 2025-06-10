Вторая группа российских военных возвращена из украинского плена

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Россия в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями вернула вторую группу военных из украинского плена. Взамен передана аналогичная численность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны России.

Сейчас бойцы находятся в Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Для прохождения лечения и реабилитации они позднее будут отправлены в Россию.

Накануне, 9 июня, вернулась первая группа военнослужащих до 25 лет. Взамен было передано такое же количество военнопленных ВСУ. На видео, опубликованном Минобороны, бойцы по очереди заходили в автобус, а в салоне хором говорили: "Ура, мы дома!"‎

Россия и Украина во время второго раунда переговоров, который прошел в Стамбуле, договорились провести обмен тяжелобольными и тяжелоранеными по принципу "все на всех", а также военными в возрасте до 25 лет.

Помощник президента России и глава делегации Владимир Мединский заявлял 7 июня, что Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодежь" для начала обмена. Однако тогда украинские переговорщики не прибыли на место встречи, уточнял он. Позже стало известно, что Украина перенесла обмен пленными и выдачу тел погибших солдат на неопределенный срок.