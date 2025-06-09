РИА Новости: Турция продолжит усилия ради переговорного процесса РФ и Украины

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Турецкие власти продолжат прикладывать необходимые усилия для того, чтобы переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжался. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на диписточник в Анкаре.

По его словам, Турция неоднократно подчеркивала, что придерживается необходимости продолжения диалога между сторонами конфликта.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Беседа длилась более часа и шла на русском языке.

Россия предложила Украине прекращение огня на 2–3 дня на отдельных участках фронта и передала меморандум из двух частей по урегулированию конфликта.

Кроме того, стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "все на всех". Аналогичным образом будут обменяны военные в возрасте до 25 лет.

После переговоров российская сторона представила полный текст своего проекта меморандума по урегулированию украинского конфликта. Документ включает в себя 12 пунктов, среди которых требование международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции.