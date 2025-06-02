Мединский подтвердил, что переговоры России и Украины велись на русском языке

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Второй раунд российско-украинских переговоров проходил на русском языке, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Да, на русском", – ответил глава российской делегации на соответствующий вопрос журналистов по итогам встречи.

Встреча делегаций Москвы и Киева состоялась 2 июня в стамбульском дворце Чираган. Россия со своей стороны отправила замглавы МИД Михаила Галузина, начальника ГРУ Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и замминистра обороны Александра Фомина во главе с Мединским.

Украину представляли 14 человек, включая главу Минобороны Рустема Умерова, замначальника Генштаба ВСУ Евгения Острянского, сотрудника ведомства Андрея Фомина, а также работника Верховной рады Юрия Ковбаса.

В переговорах также приняли участие турецкие политики. В их число вошли глава МИД страны Хакан Фидан, начальник Генштаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын.

В Турции назвали прошедшую встречу "не негативной". Россия на ней предложила прекращение огня на отдельных участках фронта на 2–3 дня и передала меморандум с двумя частями по урегулированию конфликта. Одна из них включает в себя условия долгосрочного мира, вторая – конкретные шаги для прекращения огня.

Украина, в свою очередь, предложила рассмотреть инициативу Москвы и взяла документ на изучение.