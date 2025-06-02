Замглавы МИД Руденко: РФ рассчитывает, что Киев серьезно отнесется к предложениям Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия рассчитывает, что Киев в ходе переговоров в Стамбуле серьезно отнесется к предложениям Москвы. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"(Владимир. – Прим. ред.) Путин говорил о том, что в ходе этого раунда российская сторона предложит свой меморандум, в котором будут отражены в том числе и вопросы, связанные с условиями возможного перемирия", – прочеркнул Руденко.

При этом он отметил, что условия перемирия станут основой для предстоящих переговоров, однако в документ будут включены и другие вопросы.

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в понедельник, 2 июня. По данным СМИ, встреча может состояться в стамбульском дворце Чираган.

Помощник президента РФ Владимир Мединский уже прибыл в Стамбул во главе российской делегации. Свою позицию по украинскому урегулированию российская сторона планирует озвучить в день переговоров.

Также Мединский заявил, что РФ получила от Украины вариант меморандума Киева об урегулировании конфликта. При этом документ был передан только на украинском и английском языках.

Как ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, одной из частью договоренностей по Украине может стать безопасность судоходства в Черном море. Он также выразил надежду, что в ходе этой встречи стороны обсудят проекты меморандумов Москвы и Киева.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.