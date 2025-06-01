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Помощник президента РФ Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для переговоров с Украиной 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем свою позицию по украинскому урегулированию российская сторона планирует озвучить в день переговоров.

"Все завтра подробно расскажем", – сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 1".

По данным СМИ, новый раунд переговоров между Россией и Украиной могут провести в стамбульском дворце Чираган. Также известно, что украинский лидер Владимир Зеленский расширил состав делегации с 12 до 14 человек.

Как ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, одной из частью договоренностей по Украине может стать безопасность судоходства в Черном море. Он также выразил надежду, что в ходе этой встречи стороны обсудят проекты меморандумов Москвы и Киева.

При этом в российском МИД отмечали, что в позиции Украины касательно продолжения переговоров с Россией нет четкости.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.