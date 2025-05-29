Захарова: в позиции Киева по продолжению переговоров с РФ нет четкости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В позиции Украины относительно продолжения переговоров с РФ пока нет четкости, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что РФ скрывает свой меморандум с условиями мира.

Кроме того, Зеленский не ответил, приедет ли украинская делегация на второй раунд переговоров в Стамбул. Захарова подчеркнула, что это "прямая история о том, как идет шоу".

Зеленский, как человек, который всю жизнь был "заточен" на аплодисменты и лайки, хочет и в этом случае собрать все внимание на себя, уверена она.

"Вы задали мне все вопросы по российской позиции – даты, составы, форматы – все представлено. В письменном виде, в виде заявлений министра иностранных дел Российской Федерации (Сергея Лаврова. – Прим. ред.), видео, печатный вариант. Все есть. Глава российской делегации (Владимир Мединский. – Прим. ред.) высказывается регулярно, четко в отношении своих планов", – заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

При этом со стороны Украины лишь истерика, резюмировала представитель МИД РФ.

Второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом должен пройти 2 июня в турецком Стамбуле. Российскую делегацию, как и на первой встрече, возглавит помощник президента РФ Мединский.

Предполагается, что РФ в ходе переговоров передаст Украине свой меморандум по всем аспектам преодоления первопричин украинского кризиса. При этом Киев уже направил свой документ с позицией о прекращении огня, заявлял министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров.

