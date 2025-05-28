Улицы в центре Москвы перекроют 29, 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 23:59

Политика

Главы МИД России и Турции обсудили прекращение конфликта на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили инициативы по политическому урегулированию ситуации на Украине по телефону. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, а также обсудили инициативы по политическому урегулированию конфликта.

При этом отмечается, что разговор глав МИД двух стран состоялся накануне визита Фидана в Киев, где он собирается обсудить вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о подготовке предложений к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле. Политики провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили ход реализации договоренностей Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа от 19 мая.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной должен состояться в Стамбуле 2 июня. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским во время встречи готова представить украинской стороне меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса, а также дать необходимые пояснения.

Читайте также


Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика