Главы МИД России и Турции обсудили прекращение конфликта на Украине

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили инициативы по политическому урегулированию ситуации на Украине по телефону. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, а также обсудили инициативы по политическому урегулированию конфликта.

При этом отмечается, что разговор глав МИД двух стран состоялся накануне визита Фидана в Киев, где он собирается обсудить вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о подготовке предложений к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле. Политики провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили ход реализации договоренностей Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа от 19 мая.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной должен состояться в Стамбуле 2 июня. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским во время встречи готова представить украинской стороне меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса, а также дать необходимые пояснения.