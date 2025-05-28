Лавров назвал безъядерный статус Украины условием урегулирования конфликта

Фото: kremlin.ru

Одним из условий для урегулирования конфликта на Украине является ее возвращение к нейтральному, безъядерному статусу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, безъядерный статус Украины был провозглашен в декларации о независимости, которая была принята в 1991 году. Как отметил Лавров, именно такое обязательство сделало возможным признание страны независимым государством.

"И возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров. В его рамках Москва будет настаивать на том, чтобы Киев отменил все дискриминационные законы на Украине, указал министр.

В свою очередь, Турция выразила готовность принять у себя новый раунд переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса. Глава МИД республики Хакан Фидан подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала конфликта призывал международное сообщество к миру.

