Турция выразила готовность принять новый раунд переговоров по Украине

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Турция готова принять у себя новый раунд переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.

Дипломат напомнил, что его страна уже неоднократно выражала соответствующее желание.

"Честно говоря, мы считаем это своим долгом. Это миссия для нашего региона, для мира во всем мире", – цитирует его ТАСС.

Фидан также указал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала конфликта призывал международное сообщество к миру.

"Конечно, мы хотим, чтобы эта проблема была решена таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию", – уточнил он, заверив, что Турция продолжит оказывать всю возможную поддержку в этом направлении.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными и предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

По данным СМИ, вторая встреча российской и украинской делегаций планировалась в Ватикане в середине июня, другие издания сообщали, что переговоры могут пройти в конце мая.

Однако затем появилась информация о том, что вероятной площадкой второго раунда переговоров вновь станет турецкий Стамбул.