Захарова опровергла, что делегация Украины говорила в Стамбуле на украинском

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Кислица утверждает, что украинская делегация во время переговоров говорила по-украински и по-английски, общаясь с российскими дипломатами через переводчика.

"Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся в турецком Стамбуле 16 мая. Там сторонам удалось договориться об обмене пленными, а также о предоставлении в деталях своего видения возможного будущего прекращения огня.

Папа Римский Лев XIV предложил провести следующую российско-украинскую встречу в Ватикане. Некоторые СМИ писали, что она может пройти в середине июня, однако другие издания сообщали, что второй раунд переговоров запланирован на конец мая.