WSJ: новые переговоры между РФ и Украиной могут пройти в Ватикане в июне

Фото: 123RF/diy13

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной могут провести в Ватикане в середине июня. Об этом пишет Wall Street Journal.

Как утверждают источники издания, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже уведомил европейских лидеров, что может направить на эти переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

Ранее стало известно, что Папа Римский Лев XIV планирует предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. При этом Рубио отмечал, что проведение там переговоров было бы комфортно для обеих стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что РФ приветствует усилия всех государств, которые хотят помочь прекратить конфликт с Украиной. Однако он добавил, что Ватикан пока не выдвигал никаких конкретных предложений.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате и поблагодарил Ватикан за предложение стать площадкой для переговоров.