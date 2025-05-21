Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп заявил об уверенности в победе России

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Американский президент Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о своей уверенности в победе России в украинском конфликте, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Инсайдер уточнил, что к такому выводу глава США пришел после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Вместе с тем Трамп определился и со своим новым союзником на глобальном уровне, передает со ссылкой на Newsweek радио КП. Как подчеркнул главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Чагры Эрхан, им стал турецкий лидер.

По его словам, обе страны могут получить выгоду от сотрудничества в новую эпоху.

"Господин Трамп <...> хочет, чтобы он (Эрдоган. – Прим. ред.) стал ключевым игроком как на региональном, так и на глобальном уровне, чтобы сотрудничать с Соединенными Штатами при администрации Трампа", – сказал Эрхан.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Российский лидер назвал беседу откровенной, содержательной и полезной. Она длилась более двух часов.

Трамп заявил, что убежден в намерении Путина добиться урегулирования украинского конфликта. Президент США подчеркнул, что не считает, будто российская сторона тянет время в переговорах по Украине.

