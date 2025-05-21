Трамп ответил на призывы Зеленского о санкциях против РФ

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал призывы украинского коллеги Владимира Зеленского ввести новые санкции против РФ, заявив, что только президент США может принимать такие решения.

"Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя", – отметил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Лидер США также подчеркнул, что в контексте урегулирования на Украине настал критический момент.

Трамп уже отмечал, что не ужесточает антироссийские санкции, потому что все еще верит в шанс добиться мира на Украине. Глава Белого дома убежден в намерении Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта.

Между тем главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, направленный в том числе против 200 танкеров. Ограничения означают запрет на вход в европейские порты, а также на любые транзакции компаний ЕС с этими судами. Кроме того, ЕС уже разрабатывает новые антироссийские санкции.