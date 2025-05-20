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Великобритания расширила антироссийский санкционный список. В него вошли 20 физических и 62 юридических лица, против которых будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг, сообщил на сайте британский Минфин.

В частности, ограничения введены против 18 судов, якобы связанных с перевозкой российской нефти. Также санкции затронули дистрибьютора электронных компонентов "МТ-Системс", компанию "Сургутинвестнефть", Санкт-Петербургскую Валютную Биржу, Агентство по страхованию вкладов, "ВТБ Регистратор" и "ВТБ Специализированный депозитарий".

Кроме того, Британия ввела рестрикции против 46 финансовых учреждений, которые якобы помогают России в попытках обойти санкции. Новые ограничения, как утверждается, нацелены на то, чтобы помешать подключению РФ к международной экономике.

20 мая главы МИД стран Евросоюза утвердили 17-й пакет антироссийских санкций. Он направлен в том числе против 200 танкеров. Такие ограничения означают запрет на вход в европейские порты, а также на любые транзакции компаний ЕС с этими судами.

При этом сообщество разрабатывает новые антироссийские санкции, уточнила глава Евродипломатии Кая Каллас. С ее слов, они будут включать ограничения в рамках режимов ЕС за гибридные угрозы и права человека.