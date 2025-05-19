"Известия": Евросоюз допустил введение 19-го пакета санкций против России

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Евросоюз рассматривает возможность введения 19-го пакета санкций против России. При этом 17-й и 18-й пакеты еще не были приняты. Это означает, что ЕС собирается дальше оказывать санкционное давление на РФ, несмотря на начавшийся диалог об урегулировании ситуации на Украине, сообщает газета "Известия".

Депутат Европарламента, член фракции "Европейская народная партия" Томаш Здеховски в интервью изданию заявил, что вполне ожидаемо ЕС введет дополнительные пакеты санкций против России в зависимости от развития событий на местах и эффективности текущих пакетов.

В свою очередь, евродепутат из Франции, член фракции "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани подтвердил, что Евросоюз не остановится на принятии 17-го и 18-го пакетов санкций, за ними последует 19-й комплекс ограничительных мер и так далее. По его словам, руководство Евросоюза вводит все новые ограничения, несмотря на то что они наносят ущерб экономике Европы.

Он привел в пример голосование на следующей сессии Европарламента за повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Евросоюз достиг своего предела в санкциях против России. Утвержденный 14 мая очередной пакет рестрикций не несет в себе каких-либо реальных угроз для экономики страны. По мнению экспертов, российская экономика за прошедшие годы сумела адаптироваться в большинстве отраслей в условиях западных санкций.