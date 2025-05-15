"Известия": Евросоюз достиг своего предела в санкциях против России

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Евросоюз достиг своего предела в санкциях против России. Утвержденный в среду, 14 мая, очередной пакет рестрикций не несет в себе каких-либо реальных угроз для экономики страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

По их мнению, российская экономика за прошедшие годы сумела адаптироваться в большинстве отраслей в условиях западных санкций. Несмотря на то, что о полном импортозамещении пока речи не идет, российские компании уже показывают существенные успехи в производстве и обеспечении внутреннего спроса.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер сообщил, что страны, вводившие санкции, уже исчерпали большинство доступных инструментов давления на Россию.

Он подчеркнул, что в первую очередь огромный прессинг оказывался на банковский сектор. Однако именно он оказался наиболее адаптивным. К примеру, Россия стала чаще использовать расчеты с другими странами в национальных валютах и выстраивать альтернативные платежные маршруты с приемлемыми затратами.

Ранее стало известно, что Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций, который затронет российские банки, торговый флот и поставки урана в европейскую ядерную отрасль. Введение санкций зависит от результата переговоров в Стамбуле 15 мая. Если конфликт не решится, то ЕС пойдет на такой шаг.

При этом страны Евросоюза испытали сложности при согласовании жестких мер в новом, 17-м пакете санкций из-за разногласий. По данным СМИ, в него не вошли спорные моменты, иначе Венгрия или Словакия наложили бы вето.