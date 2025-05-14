Bild: ЕС разработает новый пакет санкций против российского флота, банков и энергетики

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Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций, который затронет российские банки, торговый флот и поставки урана в европейскую ядерную отрасль. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Bild.

Введение санкций зависит от результата переговоров в Стамбуле 15 мая. Если конфликт не решится, то ЕС пойдет на такой шаг, передает издание.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза испытали сложности при согласовании жестких мер в новом, 17-м пакете санкций из-за разногласий. По данным СМИ, в него не вошли спорные моменты, иначе Венгрия или Словакия наложили бы вето.

Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что пакет санкций планируется принять к 20 мая.

Отмечалось, что новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300.