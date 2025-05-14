Bild: ЕС разработает новый пакет санкций против российского флота, банков и энергетики

14 мая, 13:09Экономика
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Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций, который затронет российские банки, торговый флот и поставки урана в европейскую ядерную отрасль. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Bild.
Введение санкций зависит от результата переговоров в Стамбуле 15 мая. Если конфликт не решится, то ЕС пойдет на такой шаг, передает издание.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза испытали сложности при согласовании жестких мер в новом, 17-м пакете санкций из-за разногласий. По данным СМИ, в него не вошли спорные моменты, иначе Венгрия или Словакия наложили бы вето.
Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что пакет санкций планируется принять к 20 мая.
Отмечалось, что новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300.
Западные СМИ заявили, что власти США утвердили новые санкции против России