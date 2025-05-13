Handelsblatt: ЕС не сможет согласовать жесткие меры в 17-м пакете санкций против РФ

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У стран Европейского союза появились трудности в согласовании жестких мер в новом пакете санкций против России из-за разногласий. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету Handelsblatt.

"17-й пакет санкций, который главы правительств объявили особенно жестким, в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус", – говорится в сообщении.

По словам авторов материала, под санкции не подпали спорные предложения, в противном случае Венгрия или Словакия наложили бы вето.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что 17-й пакет антироссийских санкций планируется принять к 20 мая. При этом она отказалась говорить о его содержании.

По данным СМИ, новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300. Кроме того, под санкции также подпадут 60 физических и юридических лиц.

СМИ также сообщали, что в 17-й пакет санкций войдут более 20 новых компаний, которые якобы помогают России в обходе ограничений. Помимо этого, пакет, по данным журналистов, предполагает запрет экспорта ряда химикатов и комплектующих.

