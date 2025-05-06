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06 мая, 17:26

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Bloomberg: санкции ЕС против России затронут 150 танкеров теневого флота

Новые санкции ЕС против РФ затронут 150 танкеров теневого флота – СМИ

Фото: 123RF/sergeychayko

Новые антироссийские санкции, которые собирается предложить Еврокомиссия, затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Если санкции будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300. Кроме того, по информации агентства, под санкции также подпадут 60 физических и юридических лиц.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия может представить новый пакет ограничительных мер в отношении России во вторник, 6 мая.

В 17-й пакет могут войти новые лица и компании, а также больше танкеров из теневого флота. Однако из-за возможных разногласий между европейскими странами в список не будут добавлены новые категории товаров.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отмечали, что страны Евросоюза планируют ввести новые санкции против России в том случае, если она не прекратит боевые действия на Украине.

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Сюжет: Санкции
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