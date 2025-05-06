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06 мая, 11:16

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Politico: Еврокомиссия может предложить 17-й пакет санкций против России 6 мая

ЕК может 6 мая предложить 17-й пакет санкций против РФ – СМИ

Фото: 123RF/megaflopp

Еврокомиссия может представить новый пакет ограничительных мер в отношении России во вторник, 6 мая, передает издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов.

Со слов источников, в 17-й пакет могут войти новые лица и компании, а также больше танкеров из теневого флота. Однако из-за возможных разногласий между европейскими странами в список не будут добавлены новые категории товаров.

Страны Евросоюза планируют ввести новые санкции против России в том случае, если она не прекратит боевые действия на Украине, предупреждал ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, в этом вопросе они рассчитывают на поддержку США.

За 11 лет количество ограничений, которые вводились в отношении России, возросло почти до 29 тысяч. Большинство из них – 92% – начали действовать с конца февраля 2022 года.

США лидируют с 25,5% рестрикций (7 384), за ними следуют Канада (12,6%, 3 639) и Швейцария (11,3%, 3 266). Норвегия ввела 9,3% санкций (2 678), Евросоюз – 8,6% (2 482), Великобритания – 7,2% (2 078). В десятке также Новая Зеландия (6,4%, 1 860), Австралия (5,5%, 1 598) и Япония (5%, 1 441).

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Сюжет: Санкции
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