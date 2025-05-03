РИА Новости: против России действует почти 29 тысяч санкций

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Количество санкций, которые вводились в отношении России начиная с 2014 года, возросло почти до 29 тысяч. Наибольшее количество рестрикций ввели США, Канада и Швейцария, пишет РИА Новости, основываясь на данных независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.

В частности, на конец апреля 2025 года против российской стороны действует 28 937 санкций, не относящихся к области торговли. При этом 92% из их числа составляют санкции, которые были введены против Москвы с конца февраля 2022 года.

Наибольшее количество рестрикций было введено Соединенными Штатами. Их число составляет 25,5% от всех действующих против РФ ограничений и соответствует 7 384. Также в тройку лидеров по введенным санкциям вошли Канада с долей в 12,6% (3 639 рестрикций) и Швейцария с долей в 11,3% (3 266 рестрикций).

Со стороны Норвегии было введено около 2 678 санкций (9,3%). Евросоюз, занимающийся подготовкой 17-го пакета антироссийских ограничений, находится по числу введенных рестрикций лишь на пятом месте. За ним следует Исландия, дублирующая количество европейских санкций. Обе стороны ввели по 2 482 ограничения (то есть по 8,6%). В свою очередь Великобритания ввела 2 078 санкций (7,2%).

Последними в десятке стали Новая Зеландия с 1 860 рестрикциями (6,4%), Австралия, со стороны которой действует 1 598 ограничений (5,5%), и Япония – 1 441 (5%).

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны планируют ввести новые санкции против России, если она не прекратит боевые действия на Украине. Более того, в этом вопросе они рассчитывают на поддержку США.

При этом СМИ до этого писали, что американский лидер Дональд Трамп может отменить санкции против России ради мира на Украине. По данным журналистов, смягчение мер рассматривается как "разменная монета" для компромисса в переговорах между Вашингтоном и Москвой.

