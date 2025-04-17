Bloomberg: Трамп может снять с России санкции ради достижения мира на Украине

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Американский лидер Дональд Трамп может пойти на отмену санкций в отношении России ради установления мира на Украине. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg пишет "Газета.ру".

Журналисты считают, что смягчение ограничительных мер рассматривается как "разменная монета" для достижения компромисса в переговорах между Вашингтоном и Москвой по украинскому вопросу.

Кроме того, важное значение имеют коммерческие интересы Соединенных Штатов, поскольку Трамп видит в перезагрузке отношений между Россией и США экономические перспективы.

Трамп 12 апреля продлил антироссийские санкции, введенные экс-главой США Джо Байденом в апреле 2021 года. Речь идет о документе, который администрация 46-го президента не раз расширяла и продлевала.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, продление стало частью переговоров, поскольку иное решение вызвало бы критику и повлияло на мирное соглашение.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у Москвы не было завышенных ожиданий, и напомнил, что Россия и США находятся только на начальной стадии нормализации отношений.